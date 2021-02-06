В Пекине призвали США не вмешиваться в дела Китая

Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в ходе телефонного разговора с госсекретарём Энтони Блинкеном заявил, что в Пекине не потерпят внешнего вмешательства.

Об этом информирует CGTN.

По словам Цзечи, США должны строго соблюдать принцип «одного Китая» и положения трёх совместных американо-китайских коммюнике.

«Вмешательство в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна равноценно вмешательству во внутренние дела КНР, и мы не потерпим никакого внешнего вмешательства», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Блинкен заявил о готовности Соединённых Штатов «привлечь КНР к ответственности».