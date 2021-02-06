В Пекине призвали США не вмешиваться в дела Китая

Короткая ссылка
Член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, в ходе телефонного разговора с госсекретарём Энтони Блинкеном заявил, что в Пекине не потерпят внешнего вмешательства.
В Пекине призвали США не вмешиваться в дела Китая
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Об этом информирует CGTN.

По словам Цзечи, США должны строго соблюдать принцип «одного Китая» и положения трёх совместных американо-китайских коммюнике.

«Вмешательство в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна равноценно вмешательству во внутренние дела КНР, и мы не потерпим никакого внешнего вмешательства», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Блинкен заявил о готовности Соединённых Штатов «привлечь КНР к ответственности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить