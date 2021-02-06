В Пекине призвали США не вмешиваться в дела Китая
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Об этом информирует CGTN.
По словам Цзечи, США должны строго соблюдать принцип «одного Китая» и положения трёх совместных американо-китайских коммюнике.
«Вмешательство в дела Гонконга, Тибета и Синьцзяна равноценно вмешательству во внутренние дела КНР, и мы не потерпим никакого внешнего вмешательства», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Блинкен заявил о готовности Соединённых Штатов «привлечь КНР к ответственности».