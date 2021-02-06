Госсекретарь США заявил о планах «привлечь КНР к ответственности»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Соединённых Штатов «привлечь КНР к ответственности» в ходе разговора с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

«Госсекретарь подтвердил, что США будут работать со своими союзниками и партнёрами над защитой наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за её усилия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и подрыв ею основанной на нормах международной системы», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

Также Блинкен отметил, что США будут продолжать отстаивать права человека, в том числе в Синьцзяне и Гонконге.

Он призвал КНР примкнуть к международному сообществу и осудить переворот в Мьянме.

Ранее президент США Джо Байден назвал Китай основным конкурентом Соединённых Штатов.

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