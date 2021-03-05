«Не дать соперничать на равных»: почему РФ и КНР названы угрозами в стратегическом руководстве по нацбезопасности США

Москва и Пекин «пытаются помешать» Вашингтону защищать свои интересы на мировой арене. Об этом говорится в промежуточном стратегическом руководстве по национальной безопасности Соединённых Штатов. По мнению авторов этого документа, «всё более напористый Китай и дестабилизирующая обстановку Россия» несут для США вызовы «стратегического характера», что вынуждает Белый дом направлять ресурсы на развитие военной сферы. По мнению экспертов, новый документ говорит о том, что администрация Байдена намерена и далее продолжать курс по геополитическому противостоянию с РФ и КНР.

Россия и Китай — «угрозы» для Соединённых Штатов. Об этом говорится в промежуточном стратегическом руководстве по национальной безопасности, опубликованном на сайте Белого дома.

«Россия по-прежнему решительно настроена в своём желании усилить своё глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на мировой арене. Как Пекин, так и Москва инвестировали значительные средства в усилия, направленные на то, чтобы ослабить сильные стороны США и помешать нам защищать свои интересы и интересы наших союзников в глобальном масштабе», — говорится в документе.

Авторы руководства также считают, что «напористость Китая стремительно возросла».

«Он является единственным конкурентом, который потенциально может объединить свои экономические, дипломатические, военные и технологические силы, чтобы на долгосрочную перспективу бросить вызов для стабильной и открытой международной системы», — уверены в Вашингтоне.

В документе также говорится, что совместно со своими союзниками и партнёрами Соединённые Штаты могут «модернизировать архитектуру международного сотрудничества» и привести её таким образом в соответствие с вызовами текущего века.

Сообщается и о планах американской стороны «бороться с экзистенциальной угрозой, которую представляет собой ядерное оружие».

«Мы будем препятствовать затратным гонкам вооружений и восстановим доверие к себе как к лидеру в сфере контроля за вооружениями. Именно поэтому мы быстро приняли решение о продлении СНВ-III с Россией», — пояснили в Белом доме.

Соединённые Штаты также намерены принимать все необходимые меры, чтобы американская армия оставалась «ВС с лучшей подготовкой и вооружениями в мире».

«Перед лицом вызовов стратегического характера со стороны всё более напористого Китая и дестабилизирующей обстановку России мы проведём оценку структуры, возможностей и масштабов вооружённых сил, чтобы они этому соответствовали, и в сотрудничестве с конгрессом перенесём акцент со старых платформ и систем вооружений, в которых нет необходимости, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций в передовые технологии и возможности, которые в будущем определят наши преимущества в военной сфере и в области национальной безопасности», — гласит один из разделов руководства.

При этом авторы документа подчеркнули, что США «не должны и не будут участвовать в «бесконечных войнах», ценой которых уже стали тысячи жизней и триллионы долларов».

«Мы будем работать над тем, чтобы ответственным образом завершить в Афганистане самую долгую в истории США войну. Вместе с тем примем все меры, чтобы Афганистан не стал снова убежищем для проведения террористических атак против Соединённых Штатов. Что же касается остального мира, по мере того как мы позиционируем себя с целью сдерживания наших противников и защиты наших интересов в сотрудничестве с нашими партнёрами, наше присутствие будет наиболее значительным в Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе», — так обозначены планы Вашингтона в руководстве.

Кроме того, в Белом доме пообещали изменить американское военное присутствие на Ближнем Востоке до уровня, «необходимого для пресечения деятельности международных террористических организаций, сдерживания агрессии Ирана и защиты других ключевых американских интересов».

Промежуточное стратегическое руководство нацбезопасности США оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

По её словам, «русофобия — это та волшебная палочка, которая приходит на помощь, когда нужно показать», что Соединённые Штаты якобы едины.

«Основным врагом США будут считать всех тех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Соответственно, сдерживание России — та же самая цель, та же самая задача: не дать нашей стране возможность на равных конкурировать, на равных в чём-то опережать, на равных в чём-то соперничать, опять же, на международно-правовой, законной основе», — подчеркнула дипломат.

Политический контекст

3 марта глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что через несколько месяцев США разработают Стратегию национальной обороны (National Defense Strategy, NDS). Он также анонсировал публикацию промежуточного стратегического руководства по нацбезопасности, чтобы ведомства могли начать работу по его реализации.

Блинкен в числе прочего подчеркнул, что Соединённые Штаты больше не намерены продвигать демократию в мире, пытаясь свергнуть иностранные режимы силой и проводя военные интервенции. По его словам, такая тактика не сработала. Блинкен пообещал, что США теперь будут делать всё иначе и «подавать пример» другим странам — воодушевлять их на проведение реформ, отмену «плохих законов», борьбу с коррупцией и искоренение несправедливости.

Ранее, в начале февраля, заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс отметила, что американская сторона планирует скорректировать стратегию национальной обороны и ядерную доктрину («Обзор ядерной политики»). При этом особыми вызовами для ВС США политик назвала продолжающуюся военную модернизацию вооружённых сил в Китае и «деструктивную Россию». По мнению Хикс, важно эффективно сдерживать эти государства, «наращивающие» свои ядерные арсеналы.

Напомним, нынешняя версия Стратегии национальной обороны США была опубликована ещё при Трампе в начале 2018 года. В этом документе главными соперниками американской стороны также были обозначены Россия и Китай. Как подчеркнул летом 2019-го Марк Эспер, исполнявший тогда обязанности главы Пентагона, NDS — это «директивный документ», в котором речь идёт о «конкуренции великих держав».

Эспер также отмечал, что, исходя из стратегии, цель Пентагона — «сдерживать конфликты, а при необходимости — сражаться и побеждать на поле боя».

«Противники номер один»

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, промежуточное стратегическое руководство по национальной безопасности Соединённых Штатов демонстрирует настрой новой администрации продолжать линию противостояния России и Китаю.

«Согласно документу, это основные противники Соединённых Штатов, и уже сейчас очевидно, что противодействие данным странам станет главной внешнеполитической задачей новой администрации Белого дома», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что через всё руководство красной нитью проходит идея о том, что США должны сохранить свои позиции глобального лидера.

«В то же время Вашингтон заявляет, что будет избегать каких-то многолетних войн или попыток насильно привнести демократию в её американской интерпретации в другие страны. Здесь стоит отметить, что вряд ли это положение будет исключать возможность применения американских сил специального назначения в рамках скоротечных военных операций или удары с применением ракетных войск и авиации по объектам, которые занимают геополитические противники США», — говорит Батюк.

С его точки зрения, «деятели администрации Байдена были бы очень рады продолжить политику насаждения демократии посредством затяжных военных конфликтов».

«Однако продолжать такой курс не позволяют обстановка в самих США и настроения в американском обществе», — считает эксперт.

Военные ВВС США

Reuters

© Jonathan Drake

По мнению Владимира Батюка, в Белом доме сейчас пересматривают подход к диалогу с партнёрами, который практиковался при Трампе.

«Если экс-президент США стремился свести к минимуму контакты с другими странами, то Байден постарается сконцентрироваться на глобализации, формировании различных альянсов и укреплении НАТО. Все публичные заявления нового руководства говорят о том, что Вашингтон делает ставку именно на развитие отношений с союзниками», — рассуждает аналитик.

По его словам, руководство по нацбезопасности также демонстрирует и то, что США «не нравятся лидирующие позиции России» в сфере гиперзвуковых технологий и ядерной модернизации, а также усилия Китая в этом направлении.

«В Вашингтоне понимают, что это отставание быстро преодолеть не удастся. Поэтому пока американцы готовы к диалогу по вопросам ограничения новейших систем вооружения», — пояснил Батюк.

Кроме того, по его словам, «не очень понятно, каких политических результатов Вашингтон намерен добиться, продлив пребывание своих войск на чужой территории», о чём говорилось в новом документе.

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Аналитик также считает, что курс США в отношении РФ и КНР «создаёт самые благоприятные условия для сближения Москвы и Пекина».

«Продолжение этой линии приведёт к тому, что РФ и КНР будут и дальше развивать своё сотрудничество, в том числе в военно-технической сфере», — говорит Батюк.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью RT обратил внимание на то, что «США всё время ссылаются на якобы дестабилизирующую роль России и Китая в мире, что, конечно же, не соответствует действительности, умалчивая при этом о своей деструктивной деятельности».

«Такой подход полностью дискредитирует американские власти, которые уверены, что только Соединённые Штаты могут быть лидером в той или иной сфере. В Белом доме считают, что другим государствам даже конкурировать с США запрещено, не говоря уже о том, чтобы в чём-то их превосходить. Такую позицию трудно назвать конструктивной. В новом руководстве администрация Байдена даже не скрывает, что на военную сферу готова тратить колоссальные ресурсы. Однако в будущем это не гарантирует американской стороне глобальное первенство ни в сфере вооружений, ни в плане геополитики», — заключил Брутер.