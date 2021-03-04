Белый дом: США не хотят участвовать в бесконечных войнах

Администрация Джо Байдена сообщила в переходных положениях национальной стратегии безопасности, что США не хотят участвовать в бесконечных войнах.

«Соединенные Штаты не должны и не будут участвовать в «вечных» войнах, которые стоят тысячи жизней и триллионы долларов. Мы будем ответственно работать над тем, чтобы покончить с самой долгой войной США в Афганистане», — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Также США назвали КНР и Россию угрозами в положениях стратегии нацбезопасности.

Полномасштабную стратегию национальной безопасности администрация Байдена намерена представить позднее в этом году.