Белый дом: США не хотят участвовать в бесконечных войнах

Короткая ссылка
Администрация Джо Байдена сообщила в переходных положениях национальной стратегии безопасности, что США не хотят участвовать в бесконечных войнах.
Белый дом: США не хотят участвовать в бесконечных войнах
  • Reuters

«Соединенные Штаты не должны и не будут участвовать в «вечных» войнах, которые стоят тысячи жизней и триллионы долларов. Мы будем ответственно работать над тем, чтобы покончить с самой долгой войной США в Афганистане», — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Также США назвали КНР и Россию угрозами в положениях стратегии нацбезопасности.

Полномасштабную стратегию национальной безопасности администрация Байдена намерена представить позднее в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить