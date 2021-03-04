США назвали КНР и Россию угрозами в положениях стратегии нацбезопасности

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США назвали КНР и Россию главными угрозами в переходных положениях стратегии нацбезопасности.
США назвали КНР и Россию угрозами в положениях стратегии нацбезопасности
  • Reuters

Об этом говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, опубликованной Белым домом.

«Китай стремительно становится всё более уверенным в себе. Это единственный конкурент, потенциально способный объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе. Россия по-прежнему намерена расширять своё глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене», — приводит РИА Новости выдержку из положений.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался об отношениях Соединённых Штатов и Китая.

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