«Не могут изменить свой политический вектор»: почему США замораживают план Трампа по выводу войск из Германии

США заморозят сокращение своего военного контингента в Германии до тех пор, пока Пентагон не проанализирует текущее положение американских сил в мире. Об этом сообщил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее со схожим заявлением выступил главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс. В прошлом году Дональд Трамп распорядился вывести почти 12 тыс. военнослужащих из ФРГ, мотивировав это нежеланием Берлина повышать расходы на оборону. По мнению экспертов, с приходом к власти Джо Байдена Вашингтон вернётся к концепции глобального военного присутствия. Аналитики ожидают, что Белый дом будет лишь наращивать свой контингент за рубежом.

Джо Байден решил заморозить вывод военного контингента США из Германии, который инициировала администрация Дональда Трампа летом 2020 года. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Сегодня он (Джо Байден. — RT) объявит, что министр обороны Остин проведёт пересмотр положения наших сил в мире, и на время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии», — приводит его слова РИА Новости.

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Ранее о намерении приостановить сокращение американского военного присутствия в ФРГ сообщали и в военном командовании США. В частности, со схожим заявлением выступил главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

«Планирование, осуществлявшееся в рамках прежней инициативы, было приостановлено, чтобы министр обороны и действующая администрация могли тщательно проанализировать всё, что произошло до момента его вступления в должность», — сказал Уолтерс в ходе брифинга для представителей прессы.

Он добавил, что новый глава Пентагона Ллойд Остин находится в процессе тщательной проверки и пересмотра этого плана.

«На данный момент могу сообщить, что все эти варианты дальнейших действий приостановлены и все они будут пересмотрены», — заявил Уолтерс.

По его словам, в новой администрации считают необходимым провести «тщательную и всеохватную проверку во всех областях».

«После того как нам позволят провести проверку, мы вернёмся к чертёжной доске», — пояснил Уолтерс.

При этом он не стал уточнять, когда завершится пересмотр решения о сокращении американского военного контингента в ФРГ.

«Обойдётся без сюрпризов»

Напомним, что в июле прошлого года Трамп распорядился сократить американский военный контингент в ФРГ на 11,9 тыс. военнослужащих, мотивировав это тем, что власти республики медлили с повышением расходов на оборону.

«Мы больше не хотим быть простофилями. Мы сокращаем контингент, потому что они не платят по счетам. Всё очень просто», — сказал тогда 45-й глава Белого дома.

В рамках вывода войск 6,4 тыс. военных должны были вернуться в США, а ещё около 5,6 тыс. человек планировалось передислоцировать в Италию и Бельгию. Кроме того, предусматривался перенос штаба европейского командования EUCOM из немецкого Штутгарта в бельгийский город Монс для слияния с расположенным там штабом военного командования НАТО. В Германии должны были остаться около 25 тыс. американских солдат и офицеров.

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс

Reuters

© Ints Kalnins

Занимавший тогда пост главы Пентагона Марк Эспер отмечал, что подобное распределение войск поможет сдерживать Россию. Это решение в США раскритиковали как демократы, так и республиканцы. В частности, сенатор-республиканец Митт Ромни называл его пощёчиной союзнику в лице Германии и подарком РФ.

Однако с приходом к власти администрации демократа Джо Байдена в Вашингтоне сообщили о планах пересмотра этого решения.

Так, в конце января официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новый глава ведомства Ллойд Остин намерен дать собственную оценку действиям администрации Трампа.

«Он дал ясно понять, что хочет в целом проанализировать конфигурацию сил США, развёрнутых в мире. Он заверил министра обороны ФРГ, что вне зависимости от принятого нами решения оно будет согласовано с ней и с правительством Германии. Обойдётся без сюрпризов», — сказал Кирби.

Тогда же Министерство обороны США распространило официальное заявление о телефонном разговоре между Остином и министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в котором подчёркивалось, что обсуждение вопроса о размещении американских войск в ФРГ будет продолжено.

«Министр обороны Остин поблагодарил Германию за то, что она продолжает служить прекрасным местом дислокации военных сил США, и выразил желание продолжить диалог по их конфигурации в Германии», — отмечалось в заявлении.

В свою очередь, Минобороны ФРГ сообщило в Twitter, что США рассматривают своё военное присутствие в Германии как важную часть общей безопасности двух стран.

Возвращение к истокам

Эксперты склонны полагать, что с приходом в Белый дом демократа Байдена Вашингтон не только пересмотрит планы Трампа по выводу войск, но и усилит своё военное присутствие в Европе.

«Можно ожидать усиления военного присутствия США в Европе при администрации 46-го президента. Его подход здесь весьма отличен от позиции Трампа: новый американский лидер сделает ставку на взаимодействие с союзниками, либеральные ценности, считая, что подобная политика способна усилить Запад в целом, а следовательно, и остановить ослабление могущества Соединённых Штатов в мире», — отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Американские военные самолёты в Германии

Reuters

© Kai Pfaffenbach

Ранее Джо Байден провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором подтвердил приверженность Вашингтона принципу коллективной обороны, зафиксированному в статье 5 Североатлантического договора. По данным Белого дома, Байден сообщил Столтенбергу о намерении консультироваться и сотрудничать с союзниками по всему спектру общих проблем безопасности, в том числе касающихся России.

Константин Блохин считает, что, возобновляя диалог с НАТО и индивидуальными союзниками в Европе в лице Германии, Байден стремится «перечеркнуть все инициативы Трампа» и направить американскую внешнюю политику в традиционное для неё русло.

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«Несомненно, при Байдене США попытаются улучшить отношения с Германией, ведь это одно из ключевых направлений его политики по реабилитации евроатлантических связей, а также элемент усиления концепта мирового либерального порядка», — говорит эксперт.

При этом он отметил, что решение Трампа сократить военное присутствие в Германии с точки зрения экономической выгоды для США было бы правильным.

«Он понимал, что США так распыляют свои ресурсы во многих частях мира. Создав военно-политические «зонтики» Европе, Южной Корее, Японии и, по сути, став для них донором, США стали неэффективными и неконкурентоспособными, поскольку создали для своих союзников благоприятные условия — они перестали тратиться на оборону, стали восстанавливать свои экономики, практически сравнявшись с Вашингтоном по благосостоянию. Некоторые даже превратились в его экономических конкурентов», — пояснил Блохин.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в разговоре с RT, в свою очередь, напомнил, что Демпартия активно критиковала решение Трампа сократить военное присутствие в Германии, так как это якобы играет на руку России.

«К тому же демократы полагают, что сегодня существует много нерешённых вопросов, например касательно выплат тем военным, которые вернутся домой, а также их дальнейшего трудоустройства и обеспечения жильём», — рассказал политолог.

Кроме того, он отметил, что усиление военного присутствия США по всему миру уже стало своеобразной визитной карточкой демократов.