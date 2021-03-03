Госдеп: США больше не будут продвигать демократию методом свержения режимов

Соединённые Штаты больше не намерены продвигать демократию в мире методом силового свержения режимов и военных интервенций — эта тактика была использована в прошлом, и она не сработала. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления на тему внешней политики США.

«Вопрос не в том, будем ли мы поддерживать демократию по всему миру, а в том, как мы будем это делать. Мы будем подавать пример», — сказал дипломат.

Вашингтон намерен воодушевлять другие страны «проводить реформы, отменять плохие законы, бороться с коррупцией и прекращать несправедливость», заявил Блинкен.

«Однако мы не будем продвигать демократию с помощью дорогостоящих военных интервенций и попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы уже попробовали эти тактики в прошлом, и, какими бы ни были их намерения, это не сработало», — сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что такая внешняя политика испортила репутацию «продвижения демократии».

«Мы будет делать всё иначе», — сказал глава Госдепа.

Также Блинкен высказался об отношениях Соединённых Штатов и Китая, отметив, что Вашингтон будет относиться к Пекину как к противнику и конкуренту, но будет сотрудничать с китайскими властями, где это необходимо и возможно.