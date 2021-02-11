«Попытка оказать силовое давление на Россию»: как США наращивают военное присутствие в Чёрном море
- Эсминец США на учениях в Чёрном море
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Российское посольство в США призвало Вашингтон прекратить «бряцать оружием» в Чёрном море. Таким образом дипмиссия прокомментировала в своём Twitter учения Военно-морских сил США и их союзников в регионе.
«Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединённых Штатов. Для обеспечения мира и безопасности в Чёрном море не требуется иностранное вмешательство», — говорится в сообщении посольства.
По мнению дипломатов, 6-му флоту ВМС США «не терпится найти врага в Чёрном море».
«Он отчаянно ищет предлог — теперь открыто, под видом военных учений — для наращивания своего присутствия в регионе», — считают в посольстве РФ.
«По всему периметру границ»
10 февраля пресс-служба 6-го флота США сообщила, что группировка американских кораблей с привлечением авиации отработала в Чёрном море задачи совместно с турецкими ВМС. Также силы Соединённых Штатов провели учения с румынским, украинским и грузинским флотами.
После завершения манёвров американские корабли взяли курс на Босфор и Дарданеллы. От 6-го флота США на учениях присутствовали эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) типа Arleigh Burke USS Porter и USS Donald Cook.
- Корабль ВМС США проходит пролив Босфор
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Как заявил на прошедшей в начале февраля в Гамбурге конференции по обеспечению безопасности и обороны на море контр-адмирал Майкл Бейз, Чёрное и Средиземное моря имеют критически важное значение для 6-го флота, особенно в контексте «злонамеренного российского влияния», конкуренции в сфере энергетики и наличия замороженных конфликтов.
«В Черноморском регионе находятся союзники и партнёры США по НАТО, которые всё больше обеспокоены в связи с возвратом России к наращиванию военного потенциала и её готовностью посягать на суверенитет других стран», — сказал тогда Бейз.
Впрочем, в Москве с такой трактовкой не согласны. В Минобороны РФ воспринимают деятельность западных сил в Чёрном море как попытку создать угрозу объектам Южного военного округа. По данным ведомства, самолёты и корабли США регулярно приближаются к российским границам, имитируя порой нанесение ракетных ударов.
Как сообщил в сентябре 2020-го начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, российские средства контроля зафиксировали 28 августа, 4 и 14 сентября отработку экипажами стратегических бомбардировщиков США B-52H выходов «на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Чёрного и Азовского морей».
По его словам, количество полётов иностранных самолётов-разведчиков в Черноморском регионе выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом разведывательная активность вблизи Крыма увеличилась на 61%.
«Остаётся высоким количество заходов в Чёрное море боевых кораблей Североатлантического альянса. Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь (2020 года. — RT) возросла на 33% по сравнению с прошлым годом (2019-м. — RT). До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности», — рассказал Рудской.
Все действия американских и западных сил в Чёрном море отслеживаются российскими войсками. Так, 14 сентября 2020 года истребители Су-27 были вынуждены взять на сопровождение В-52Н, которые двигались в направлении рубежей РФ со стороны Украины. В конце ноября ВКС не допустили нарушения границы воздушным судном-разведчиком ВВС США RC-135.
Кроме того, проводится мониторинг передвижения в Чёрном море кораблей США и их союзников. Так, 23 января текущего года сразу после прохода пролива Босфор на сопровождение был взят эсминец USS Donald Cook, а 28 января — USS Porter.
- Палуба эсминца 6-го флота USS Donald Cook
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Впрочем, в НАТО считают, что деятельность блока в Чёрном море якобы обоснована и является «ответом» на наращивание Россией военной мощи. В Брюсселе неоднократно подчёркивали, что строго привержены соблюдению мер безопасности в регионе.
Эксперты, однако, расценивают подобные аргументы как некое лукавство со стороны альянса, который пытается выдать российские мероприятия по обеспечению безопасности военно-морских баз и объектов Южного военного округа за «агрессивное» поведение.
«Главная цель, которую преследует военно-политическое руководство НАТО и США, — это попытка оказать силовое давление на Россию по всему периметру её границ. Если говорить про юг, то здесь американцы явно злоупотребляют конвенцией Монтрё», — подчеркнул в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.
«Создаётся риск конфликтов»
Аналитики также констатируют, что в последнее время американские самолёты и корабли действительно стали часто появляться в Чёрном море. Помимо мониторинга их передвижения, российский флот вынужден постоянно проводить ответные учения, которые носят предупредительный для НАТО характер.
В частности, параллельно с манёврами альянса в конце января и начале февраля корабли Черноморского флота отработали на полигонах задачи с применением средств поражения.
Фрегат проекта 11356Р «Адмирал Макаров» совместно с расчётами береговых комплексов «Бастион» уничтожил судно условного противника, намеревавшегося нанести ракетный удар. А большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» выполнили артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным мишеням.
Владимир Винокуров считает, что Россия в целом адекватно реагирует на провокационные манёвры ВМС и авиации Североатлантического альянса. Он напомнил, что, помимо усиления потенциала Черноморского флота, Москва отвечает НАТО, активизируя полёты стратегической авиации.
В комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что наращиванием присутствия в Чёрном море Соединённые Штаты рассчитывают создать новые конфронтационные инциденты.
«Американские корабли, оснащённые новейшими системами ударного ракетного оружия, находятся в Чёрном море, ведут себя достаточно агрессивно, вынуждают Россию принимать определённые контрмеры. В этом плане создаётся риск потенциальных конфликтов», — рассуждает Коротченко.
Он полагает, что Москва придерживается верной тактики, призывая Соединённые Штаты и НАТО отказаться от агрессивных акций и соблюдая сдержанность в ответных действиях.
«Россия реагирует спокойно. Все американские силы в акватории Чёрного моря берутся на сопровождение, отслеживаются российскими средствами контроля, в том числе береговыми противокорабельными комплексами. Всё это даёт возможность силовой нейтрализации, если иностранная группировка вдруг проявит агрессивность. Но конфронтация России не нужна, что постоянно подчёркивают в Москве», — заключил Коротченко.
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