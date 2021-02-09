Генсек НАТО объяснил усиление альянса в Чёрном море

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НАТО усилило своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО объяснил усиление альянса в Чёрном море
  • Reuters

«Мы констатируем усиление России в Чёрном море после нелегальной аннексии Крыма», — приводит РИА Новости слова Столтенберга на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Он отметил, что речь идёт, в частности, об усилении российского флота.

Генсек добавил, что НАТО уделяет Чёрному морю стратегическое значение.

Ранее в акватории Чёрного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Вооружённых сил Украины вместе с американским эсминцем и кораблём обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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