Нарушения границы допущено не было: российские силы ПВО сопроводили самолёты-разведчики НАТО

Силы противовоздушной обороны Черноморского и Балтийского флотов сопроводили самолёты Р-8А Poseidon и U-2S ВМС США, обнаруженные над акваторией Чёрного моря, а также Р-3С Orion ВВС Германии, который совершал полёт над Балтийским морем. Нарушения государственной границы России допущено не было.

Силы противовоздушной обороны Черноморского и Балтийского флотов сопроводили самолёты Р-8А Poseidon и U-2S ВМС США и Р-3С Orion ВВС Германии. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«22 июля 2020 года радиолокационными средствами разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов были вскрыты действия разведывательных самолётов Р-8А «Посейдон» и U-2S Военно-морских сил США над акваторией Чёрного моря, а также разведывательного самолёта Р-3С «Орион» Военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Дежурные силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов осуществили сопровождение самолётов, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

Ранее в Национальном центре управления обороной РФ отметили, что силы Черноморского флота следят за кораблями и авиацией Объединённых военно-морских сил (ОВМС) НАТО, принимающими участие в украинско-американских учениях Sea Breeze — 2020 в Чёрном море.

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«Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze — 2020», — приводит ТАСС сообщение центра.

Там напомнили, что активная фаза учений проходит в северо-западной части Чёрного моря.

В манёврах задействованы корабли и авиационная техника ВМС США и стран-партнёров: Украины, Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Учения начались 20 июля и продлятся семь дней.

Напомним, российским вооружённым силам регулярно приходится поднимать свои самолёты в связи с приближением к границам России военной авиации стран НАТО.

Так, 14 июля российские истребители были подняты на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями. Воздушные цели, летевшие над акваториями указанных морей в направлении государственной границы России, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства. Речь идёт о самолёте-разведчике Р-3С Orion ВВС Норвегии, который находился над Баренцевым морем, а над Чёрным — разведывательные самолёты Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США.

Для идентификации и перехвата самолётов в воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа. Истребители РФ сопровождали самолёты и беспилотник на безопасном расстоянии, нарушения российской государственной границы не произошло.

Перед этим, 11 июля, российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ вылетали на перехват самолёта-разведчика США над Японским морем. Как рассказали в Минобороны, над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, которая выполняла полёт в направлении российской границы, — это оказался самолёт-разведчик ВВС США RC-135. Для перехвата цели в воздух поднялись истребители из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

1 июля очередной самолёт-разведчик ВВС США был замечен над акваторией Чёрного моря. Для перехвата подняли многоцелевые Су-27, которые приблизились к воздушной цели и идентифицировали её как самолёт-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего тот взял курс на удаление от госграницы РФ.

Кроме того, в конце апреля два российских истребителя Су-27 сопроводили самолёт F-16 бельгийских ВВС. В пресс-службе Балтийского флота пояснили, что экипажи морской авиации совершали плановые полёты над нейтральными водами Балтийского моря, когда средства контроля обнаружили воздушную цель, которая направлялась к государственной границе РФ.

Для её идентификации были направлены два истребителя Су-27, которые обеспечивали прикрытие в районе выполнения учебно-боевых задач российскими экипажами.

«Лётчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолёт F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение», — говорилось в сообщении.

После смены иностранным самолётом курса полёта от российской границы истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.