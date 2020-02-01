«Бурная реакция американцев»: российские Ту-160 заметили у границ Канады и США

Два ракетоносца Ту-160 российских ВКС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана. На манёвры отреагировало Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое назвало полёт «агрессивным шагом». Минобороны РФ отметило, что пилоты действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-160 российских ВКС выполнили манёвры над Арктикой, рассказали в Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Самолёты находились в воздухе более 16 часов, в том числе осуществили дозаправку топливом.

В ведомстве подчеркнули, что пилоты Дальней авиации регулярно выполняют задачи над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана

«Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в ведомстве.

На манёвры российских ракетоносцев на своей странице в Twitter отреагировало Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки.

Там заявили, что идентифицировали два российских бомбардировщика Ту-160, вошедших в канадскую опознавательную зону ПВО. Российские самолёты находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады, отметили в ведомстве.

«Наш противник продолжает демонстрировать свои системы вооружений дальнего радиуса действия и предпринимает всё более агрессивные шаги, включая приближение к территории США и Канады», — заявил глава командования генерал Терренс О'Шонесси.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя RT высказывания американской стороны, напомнил, что сами американцы действовали возле российских рубежей значительно более агрессивно.

«Полёт наших Ту-160 осуществлялся далеко от границ Канады и Северной Америки. Если мы вспомним полёты B-52 (стратегический бомбардировщик ВС США. — RT), которые приближались к нашей границе, например, со стороны Балтийского моря, они подлетали на очень близкое расстояние. То есть, нужно говорить об обратном, это они нам угрожают и очень близко подходят к нашим границам», — обратил внимание эксперт.

Американский стратегический бомбардировщик B-52

Reuters

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Леонков добавил, что полёт российских Ту-160 был плановым. По его словам, выполнялись тестовые упражнения, «когда самолёты летают парами, а могут летать и в составе целого полка и проводить полёт по маршруту». Кроме того, эксперт добавил, что американская сторона называет агрессией практически любое действие России.

«Бурная реакция со стороны американцев бывает по любому поводу. Испытай мы что-нибудь новое — это обязательно будет агрессия. Совершил кругосветное плавание — это тоже агрессия. Провели мы учения, о которых сообщили заранее и пригласили наблюдателей, в том числе и из Америки — агрессия. Хотя, у нас военная доктрина сугубо оборонительная, в которой мы говорим, что будем давать отпор любому агрессору. А если мы почитаем документы по Национальной обороне Соединённых Штатов Америки, то там чётко говорится о превентивных ударах, о том, что они имеют право применять так называемые тактические ядерные заряды мощностью 5-10 килотонн», — пояснил он.

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В свою очередь доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков назвал произошедшее рядовым событием.

«Это отработка полётов наших лётчиков в оперативно важных районах, где они могут применяться в случае начала боевых действий. Американская сторона просто констатировала, что наши самолёты прилетели, что они были обнаружены и сопровождались системой противовоздушной обороны. Тоже абсолютно рядовое событие, таких в мире происходит ежедневно огромное количество», — заявил эксперт.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности (возможностью менять угол крыла по отношению к корпусу самолёта). Среди лётчиков известен как «Белый лебедь», а в кодификации НАТО самолёт обозначается как Blackjack. Ту-160 эксплуатируется с 1987 года. В 2017 году глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что российские вооружённые силы скоро получат модернизированные самолёты Ту-160М2.

Ранее, в сентябре 2019 года, состоялся другой плановый полёт Ту-160 — над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Тогда самолёты находились в воздухе более семи часов, на различных этапах их сопровождали истребители ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.