Лётчики Черноморского флота провели учебные дуэли в небе над Крымом
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- РИА Новости
«В ходе учебно-тренировочных полётов молодые асы выполнили полёты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев», — отметили в пресс-службе.
В завершение мероприятий боевой подготовки лётчики провели дуэльные упражнения на встречных курсах с отработкой элементов сложного пилотажа.
Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано шесть самолётов из состава полка морской авиации и противовоздушной обороны.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по подготовке к бою.