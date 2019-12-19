Лётчики Черноморского флота провели учебные дуэли в небе над Крымом

Лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели воздушные дуэли в небе над Крымом, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота.

«В ходе учебно-тренировочных полётов молодые асы выполнили полёты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев», — отметили в пресс-службе.

В завершение мероприятий боевой подготовки лётчики провели дуэльные упражнения на встречных курсах с отработкой элементов сложного пилотажа.

Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано шесть самолётов из состава полка морской авиации и противовоздушной обороны.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по подготовке к бою.