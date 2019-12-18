Экипажи кораблей ЧФ провели учения по подготовке к бою
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- РИА Новости
«В ходе мероприятия моряки провели корабельные учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля в пункте базирования, а также тренировки по противовоздушной обороне и по противодиверсионной обороне корабля при стоянке в порту», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
Экипажи также отработали вопросы повседневной организации службы, выполнили нормативы по обслуживанию вооружения и приёму боезапаса на корабли.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота провели учения по стрельбе.