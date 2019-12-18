Экипажи кораблей ЧФ провели учения по подготовке к бою

Короткая ссылка
Экипажи кораблей Черноморского флота отработали учения по приготовлению кораблей к бою и ряд тренировок в порту, сообщает «Крыминформ».
Экипажи кораблей ЧФ провели учения по подготовке к бою
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«В ходе мероприятия моряки провели корабельные учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля в пункте базирования, а также тренировки по противовоздушной обороне и по противодиверсионной обороне корабля при стоянке в порту», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Экипажи также отработали вопросы повседневной организации службы, выполнили нормативы по обслуживанию вооружения и приёму боезапаса на корабли.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота провели учения по стрельбе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить