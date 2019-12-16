Снайперы-разведчики ЧФ провели учения по стрельбе

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Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота провели учения в Крыму, сообщает «Новый Севастополь».
Снайперы-разведчики ЧФ провели учения по стрельбе
  • РИА Новости

Они совершили марш-бросок на полигон боевой подготовки.

«В ходе марша военнослужащие отработали задачу по отражению нападения на военную колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Там отметили, что условные диверсанты напали на участников учений в неизвестном районе, то есть военнослужащие не знали его месторасположение.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что экипажи кораблей Балтийского флота провели плановые учения.

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