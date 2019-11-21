Экипажи кораблей Балтийского флота провели плановые учения

В Балтийске прошли плановые учения экипажей кораблей Балтфлота, в рамках которых были отработаны действия при различных боевых и аварийных ситуациях, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В ходе мероприятий экипажи отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды. Кроме того, моряки усовершенствовали навыки применения средств пожаротушения.

На тренировках им предстояло в кратчайшие сроки экипироваться в специальные костюмы, герметизировать горящий отсек и остановить распространение огня с ликвидацией очагов возгорания.

Учение корабельных аварийно-спасательных групп проведено на специальном учебно-тренировочном комплексе «Каспий», где имитируются различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, совершенствовать навыки по спасению корабля.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на острове Врангеля прошли учения с применением РЛС.