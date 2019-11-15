На острове Врангеля прошли учения с применением РЛС

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На острове Врангеля прошли учения с применением РЛС «Сопка-2», сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
На острове Врангеля прошли учения с применением РЛС
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«К учениям были привлечены военнослужащие радиолокационного подразделения, дислоцированного на острове Врангеля. Поиск, обнаружение и распознавание целей были осуществлены с применением современного трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2», — отметили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, по итогам учений все цели были обнаружены и взяты на сопровождение с передачей полученных данных на командный пункт ПВО округа.

Ранее начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв в беседе с агентством «Крыминформ» рассказал о совместных учениях кораблей и судов Черноморского флота по отработке действий при ЧП на борту.

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