Су-35 и МиГ-31 сопроводили самолёт-разведчик США над Японским морем

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ вылетали на перехват самолёта-разведчика США над Японским морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как заявили в ведомстве, 11 июля над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, которая выполняла полёт в направлении российской границы.

Для перехвата цели в воздух поднялись истребители из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

Оказалось, что это был самолёт-разведчик ВВС США RC-135.

Российские истребители сопровождали самолёт-разведчик на безопасном расстоянии, а после того как он развернулся и удалился от границы Российской Федерации, вернулись на аэродром базирования, сообщает РИА Новости.

1 июля истребители Су-27 поднимались на перехват самолёта-разведчика США над Чёрным морем.