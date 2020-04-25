Во время плановых полётов над Балтикой: российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

Два российских истребителя Су-27 сопроводили самолёт F-16 бельгийских ВВС. Это произошло во время плановых полётов экипажей морской авиации Балтийского флота над нейтральными водами Балтийского моря. Российские лётчики приблизились к иностранному воздушному судну, идентифицировали его, после чего F-16 сменил курс по направлению от границы РФ. Позднее экипажи Су-27 вернулись к выполнению первоначальных задач.

Два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии. Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Экипажи морской авиации совершали плановые полёты над нейтральными водами Балтийского моря. Средства контроля обнаружили воздушную цель, которая направлялась к государственной границе РФ.

Для её идентификации были направлены два истребителя Су-27, которые обеспечивали прикрытие в районе выполнения учебно-боевых задач российскими экипажами.

«Лётчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолёт F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение», — говорится в сообщении Балтийского флота.

Наряду с этим опубликована видеозапись произошедшего. На кадрах видно, как Су-27 на высокой скорости сближаются с F-16 и сопровождают его.

В Минобороны добавили, что после смены иностранным самолётом курса полёта от российской границы, истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

Подчёркивается, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства

Российские лётчики систематически сопровождают иностранные самолёты, оказавшиеся у российских границ, военных объектов РФ или возле воздушных судов, перевозящих первых лиц государства, соблюдая при этом международные правила. Так, в одном из случаев зарубежные самолёты приблизились к борту, на котором летел глава Минобороны Сергей Шойгу.

В августе 2019 года истребитель F-18 одной из стран НАТО попытался приблизиться к российскому самолёту с Шойгу на борту, однако был отогнан усилиями лётчиков на Су-27. Инцидент произошёл в небе над нейтральными водами Балтийского моря. Согласно сообщению оборонного ведомства, самолёт министра летел из Калининграда в Москву в сопровождении двух Су-27.

В апреле в российском Минобороны России сообщили, что с авиабазы Хмеймим 19 апреля поднимался истребитель ВКС страны для идентификации воздушной цели, которая следовала в сторону российских объектов в Сирии.

Оборонное ведомство опубликовало кадры, на которых видно, что видно, что истребитель Североатлантического блока держался недалеко от самолёта Шойгу, однако после приближения Су-27 резко удалился.

Также по теме Над Балтийским морем: российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны...

Отметим, что над Балтийским морем подобные инциденты с участием зарубежных самолётов происходят регулярно. Как рассказал в июле 2019 года командир авиационного соединения Балтийского флота Вадим Морозов, наиболее распространёнными иностранными самолётами, приближающимися к границам РФ в этом регионе, стали, в частности, RC-135, B-52, БПЛА RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper.

Он также рассказал, что чаще других в регионе оказываются самолёты США, но встречаются и воздушных судна из Великобритании, Швеции и Германии.

Кроме того, в июле истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа поднялся в воздух для перехвата американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon, который приближался к российским границам. После появления российского истребителя американский разведчик сразу же изменил направление полёта от госграницы РФ, отметили в Минобороны.

В июне Су-27 поднялся в воздух для перехвата американского и шведского самолётов-разведчиков, которые приближались к границам РФ со стороны Балтийского моря.

В том же месяце американские военные заявили, что российский Су-35 в течение полутора часов якобы совершил три «перехвата» разведывательного самолёта США Boeing P-8 Poseidon над акваторией Средиземного моря.

По мнению Вашингтона, одно из взаимодействий было «небезопасным»: российский истребитель якобы создал риск для пилотов и членов экипажа американской военной техники.

В Минобороны обвинения американской стороны опровергли, указав, что полёты российских самолётов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало», — ответили тогда в российском оборонном ведомстве.