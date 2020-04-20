Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США
- РИА Новости
«Лётчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолёта к ВМС США и взял его на сопровождение», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, после изменения американским самолётом-разведчиком курса полёта истребитель вернулся на аэродром вылета.
В военном ведомстве подчеркнули, что все полёты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.