Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США

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В Минобороны России сообщили, что с авиабазы Хмеймим 19 апреля поднимался истребитель ВКС страны для идентификации воздушной цели, которая следовала в сторону российских объектов в Сирии. Как отметили в ведомстве, это оказался самолёт ВМС США.
Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США
  • РИА Новости

«Лётчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолёта к ВМС США и взял его на сопровождение», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, после изменения американским самолётом-разведчиком курса полёта истребитель вернулся на аэродром вылета.

В военном ведомстве подчеркнули, что все полёты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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