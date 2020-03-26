В Чёрном море в ходе поисков Су-27 зафиксирована активность радиобуя

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Активность радиобуя зафиксирована в Чёрном море, есть надежда, что пилот упавшего Су-27 находится там, заявили в пресс-службе Росморречфлота.
В Чёрном море в ходе поисков Су-27 зафиксирована активность радиобуя
  • РИА Новости
  • © Анатолий Медведь

«Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идёт о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с лётчиком», — цитирует РИА Новости сообщение.

25 марта стало известно, что самолёт Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Чёрного моря во время проведения плановых полётов.

Поиски пропавшего с радаров над Чёрным морем самолёта Су-27 продолжаются, несмотря на наступление тёмного времени суток.

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