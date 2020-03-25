Российский Су-27 пропал с радаров над Чёрным морем

Самолёт Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Чёрного моря во время проведения плановых полётов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, поиск лётчика самолёта затруднён в связи со сложными метеоусловиями на месте проведения операции.

«25 марта около 20:10 в акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полётов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — заявили в министерстве.

В район, где зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка, направлены противолодочный корабль, Ан-26 и Ми-8.