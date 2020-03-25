Российский Су-27 пропал с радаров над Чёрным морем

Короткая ссылка
Самолёт Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Чёрного моря во время проведения плановых полётов.
Российский Су-27 пропал с радаров над Чёрным морем
  • globallookpress.com

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, поиск лётчика самолёта затруднён в связи со сложными метеоусловиями на месте проведения операции.

«25 марта около 20:10 в акватории Чёрного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полётов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в данном районе», — заявили в министерстве.

В район, где зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка, направлены противолодочный корабль, Ан-26 и Ми-8.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить