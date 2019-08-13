Над Балтийским морем: российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу

Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу. Два Су-27, сопровождавшие воздушное судно министра, оттеснили натовский истребитель. Шойгу летел из Калининграда, где открывал филиал военно-морского училища. При этом не сообщается, какой конкретно стране принадлежит F-18.

Натовский истребитель F-18 попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны Сергеем Шойгу на борту, однако был отогнан Су-27 ВВС РФ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны.

Отмечается, что инцидент произошёл в небе над нейтральными водами Балтийского моря. Согласно сообщению оборонного ведомства, самолёт министра летел из Калининграда в Москву в сопровождении двух Су-27.

Страна, которой принадлежит этот F-18, не указывается. Это основные боевые самолёты ВВС США, также они стоят на вооружении ряда других стран, в том числе европейских.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, что истребитель Североатлантического блока держался невдалеке от самолёта Шойгу, однако после приближения Су-27 резко удалился.

Во вторник, 13 августа, Шойгу принимал участие в церемонии закладки под строительство филиала военно-морского училища имени Нахимова в Калининграде.

«Сегодня здесь, на калининградской земле, которая так богата флотскими традициями, мы даём старт строительству филиала прославленного Нахимовского военно-морского училища. Его создание завершит формирование сети нахимовских училищ по всей стране и на всех флотах», — говорил он.

«Подобные действия не ведут к укреплению атмосферы безопасности»

Так, в период с 2 по 9 августа воздушную разведку вели 17 иностранных летательных аппаратов. Об этом говорится в инфографике официального издания Минобороны «Красная звезда». Для того чтобы они не нарушили границы России, им на перехват 12 раз поднимались российские истребители.

Регулярно происходят инциденты и в небе над Балтийским морем. Наиболее распространёнными иностранными самолётами, приближающимися к границам РФ в этом регионе, стали RC-135, B-52, БПЛА RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper и другие. Об этом в июле рассказал командир авиационного соединения Балтийского флота Вадим Морозов.

По его словам, наиболее частыми «гостями» стали американцы, но также к границам приближаются летательные аппараты из Великобритании, Швеции и Германии. Чтобы не допустить нарушение российских границ, с начала года им на перехват свыше 30 раз вылетали российские лётчики.

А 17 июня американские стратегические бомбардировщики B-52H приблизились к российским границам в районе Балтийского и Чёрного морей. Они были перехвачены Су-27 ВВС России.

«Экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Чёрного и Балтийского морей», — сообщили в Национальном центре управления обороной России.

10 июня к российским границам в районе Балтики приблизились самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим». На их перехват также вылетел Су-27 из состава ПВО Балтийского флота России.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолёты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим», — говорится в сообщении Минобороны.

В Москве неоднократно отмечали, что подобные пролёты у границ России создают напряжённость. С таким заявлением 21 марта выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пролёт B-52H у российских границ над Балтийским морем.

«Безусловно, подобные действия Соединённых Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации», — говорил он.

Всего за 2018 год силы ВКС России обнаружили и сопроводили почти 1 млн летательных аппаратов. Из них порядка 3 тыс. — это боевые самолёты, треть из которых относятся к разведывательным воздушным суднам.

Однако ситуации, когда самолёты НАТО приближались к борту министра обороны, довольно редки — последний подобный инцидент произошёл в июне 2017 года.