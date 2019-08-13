Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолёту Шойгу над Балтикой

Натовский истребитель F-18 попытался приблизиться к борту российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Сопровождавшие самолёт министра лётчики Су-27 не позволили F-18 подойти близко к лайнеру, оттеснив его.

Как сообщает РИА Новости, самолёт Шойгу следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.

Над нейтральными водами к борту министра обороны попытался приблизиться F-18, но лётчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

12 августа сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

В июне 2017 года Су-27 также пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться к самолёту Шойгу над Балтикой.