Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолёту Шойгу над Балтикой

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RT
Натовский истребитель F-18 попытался приблизиться к борту российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Сопровождавшие самолёт министра лётчики Су-27 не позволили F-18 подойти близко к лайнеру, оттеснив его.
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолёту Шойгу над Балтикой
  • © Скриншот видео: Министерство обороны РФ

Как сообщает РИА Новости, самолёт Шойгу следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.

Над нейтральными водами к борту министра обороны попытался приблизиться F-18, но лётчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

12 августа сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

В июне 2017 года Су-27 также пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться к самолёту Шойгу над Балтикой.

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