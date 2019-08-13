Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолёту Шойгу над Балтикой
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Как сообщает РИА Новости, самолёт Шойгу следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.
Над нейтральными водами к борту министра обороны попытался приблизиться F-18, но лётчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.
12 августа сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
В июне 2017 года Су-27 также пресёк попытку истребителя НАТО приблизиться к самолёту Шойгу над Балтикой.