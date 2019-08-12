Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
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- РИА Новости
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полёта составила более 9 часов», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.
Отмечается, что на отдельных этапах маршрута полёта российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
8 августа сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полёты продолжительностью более десяти часов над нейтральными водами акватории Берингова моря в рамках учений.