Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полёта составила более 9 часов», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута полёта российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

8 августа сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полёты продолжительностью более десяти часов над нейтральными водами акватории Берингова моря в рамках учений.