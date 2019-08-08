Российские Ту-95МС совершили полёты над Беринговым морем

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полёты продолжительностью более десяти часов над нейтральными водами акватории Берингова моря в рамках учений. Об этом информирует Министерство обороны России.
Российские Ту-95МС совершили полёты над Беринговым морем
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России в рамках оперативного учения «Океанский щит — 2019» выполнили полёты над нейтральными водами акватории Берингова моря», — сообщили в оборонном ведомстве. 

Отмечается, что американские истребители F-22 и F-18 на отдельных этапах маршрута сопровождали российские ракетоносцы.

Учения «Океанский щит — 2019» проходят в акватории Балтийского моря 1—9 августа. 

Ранее интернет-издание «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона передавало, что в учениях «Океанский щит» принял участие малый ракетный корабль «Пассат» Балтфлота. 

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