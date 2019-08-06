Малый ракетный корабль Балтфлота принял участие в учениях «Океанский щит»

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Малый ракетный корабль «Пассат» Балтфлота принял участие в учениях ВМФ России «Океанский щит», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона.
Малый ракетный корабль Балтфлота принял участие в учениях «Океанский щит»
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Экипаж отработал стрельбу по имитированным воздушным целям из зенитных ракетных комплексов «Оса», а также из артиллерийских установок А-176 и скорострельных 30-миллиметровых артиллерийских комплексов АК-630.

Учения «Океанский щит» проходят в акватории Балтийского моря с 1 по 9 августа.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит».

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