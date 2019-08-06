Малый ракетный корабль Балтфлота принял участие в учениях «Океанский щит»
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Экипаж отработал стрельбу по имитированным воздушным целям из зенитных ракетных комплексов «Оса», а также из артиллерийских установок А-176 и скорострельных 30-миллиметровых артиллерийских комплексов АК-630.
Учения «Океанский щит» проходят в акватории Балтийского моря с 1 по 9 августа.
Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит».