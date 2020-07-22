Силы ПВО сопроводили самолёты НАТО над Балтийским и Чёрным морями
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«22 июля радиолокационными средствами разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов были вскрыты действия разведывательных самолётов Р-8А Poseidon и U-2S Военно-морских сил США над акваторией Чёрного моря, а также разведывательного самолёта Р-3С Orion Военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря», — сообщает Национальный центр управления обороной России.
Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов осуществили их сопровождение.
14 июля российские истребители перехватили самолёты США над водами Баренцева и Чёрного морей.