В НАТО объяснили заход эсминца США в Чёрное море
- Reuters
«В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и её продолжающееся наращивание военной мощи в Чёрном море альянс увеличил своё оборонительное присутствие в регионе», — говорится в сообщении Лунгеску на сайте альянса.
По её словам, НАТО выражает строгую приверженность безопасности в регионе.
Она отметила, что Чёрное море имеет для альянса стратегическое значение.
Ранее стало известно, что эсминец ВМС США Porter проведёт учения по поддержанию морской безопасности в Чёрном море.