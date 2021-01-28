В НАТО объяснили заход эсминца США в Чёрное море

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Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объяснила заход эсминца ВМС США Porter в Чёрное море «наращиванием военной мощи» России.
В НАТО объяснили заход эсминца США в Чёрное море
  • Reuters

«В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и её продолжающееся наращивание военной мощи в Чёрном море альянс увеличил своё оборонительное присутствие в регионе», — говорится в сообщении Лунгеску на сайте альянса.

По её словам, НАТО выражает строгую приверженность безопасности в регионе.

Она отметила, что Чёрное море имеет для альянса стратегическое значение.

Ранее стало известно, что эсминец ВМС США Porter проведёт учения по поддержанию морской безопасности в Чёрном море.

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