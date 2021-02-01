Российский фрегат провёл учения по уничтожению противника в Чёрном море
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«На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника», — приводит РИА Новости сообщение.
По замыслу учения корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам.
«Боевые расчёты БПКРК «Бастион» и экипаж фрегата «Адмирал Макаров» успешно выполнили все задачи учения», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
Ранее стало известно, что эсминец ВМС США Porter проведёт учения по поддержанию морской безопасности в Чёрном море.