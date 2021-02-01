Российский фрегат провёл учения по уничтожению противника в Чёрном море

Короткая ссылка
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» совместно с расчётами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провёл учения по уничтожению корабля противника, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Российский фрегат провёл учения по уничтожению противника в Чёрном море
  • © Пресс-служба ВМФ

«На Черноморском флоте проведено совместное учение корабельных сил и береговых противокорабельных ракетных комплексов по отражению удара и уничтожению надводного корабля условного противника», — приводит РИА Новости сообщение.

По замыслу учения корабль условного противника намеревался нанести удар по береговым объектам.

«Боевые расчёты БПКРК «Бастион» и экипаж фрегата «Адмирал Макаров» успешно выполнили все задачи учения», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Ранее стало известно, что эсминец ВМС США Porter проведёт учения по поддержанию морской безопасности в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить