Корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы
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«В соответствии с планом боевой подготовки экипажи больших десантных кораблей (БДК) Черноморского флота (ЧФ) «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в морских полигонах Чёрного моря», — приводит Интерфакс сообщение.
Отмечается, что в рамках учений военнослужащие отработали алгоритм действий по поддержке высадки морского десанта на необорудованное побережье, а также отражение средств воздушного нападения условного противника.
Ранее фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» совместно с расчётами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провёл учения по уничтожению корабля противника.