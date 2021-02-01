Корвет «Стойкий» и танкер «Кола» вышли в Красное море

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Корвет «Стойкий» и танкер «Кола» Балтийского флота вышли в Красное море, пройдя Суэцкий канал.
Корвет «Стойкий» и танкер «Кола» вышли в Красное море
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Корабли взяли курс в назначенную точку Аденского залива, где им предстоит выполнение задач по предназначению.

Накануне в Средиземном море на корвете и танкере прошли учения по организации борьбы за живучесть.

Отряд кораблей Балтфлота вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ-2021.

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