Разведчики ЮВО начали подготовку к АрМИ-2021
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Тренировки проходят в горной и прибрежной части Чёрного моря. Военнослужащие выполнили стрельбы из различных видов оружия, а также отработали вождение боевой машины пехоты, посадку и высадку из вертолёта, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение засады в сложных условиях.
Победившая команда примет участие в международных армейских соревнованиях, которые состоятся 22—28 августа.
В 2020 году сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие Западного военного округа отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения.