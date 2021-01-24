Разведчики ЮВО начали подготовку к АрМИ-2021

Разведчики Южного военного округа приступили к занятиям на российской военной базе в Абхазии в рамках подготовки к АрМИ-2021.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Тренировки проходят в горной и прибрежной части Чёрного моря. Военнослужащие выполнили стрельбы из различных видов оружия, а также отработали вождение боевой машины пехоты, посадку и высадку из вертолёта, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение засады в сложных условиях.

Победившая команда примет участие в международных армейских соревнованиях, которые состоятся 22—28 августа.

В 2020 году сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие Западного военного округа отработали действия по ликвидации последствий применения оружия массового поражения.