Посольство России оценило активность военных США в Чёрном море

Посольство России прокомментировало присутствие американских военных кораблей в водах Чёрного моря.

Ведомство оценило сообщение Шестого флота ВМС США о совместных военных учениях Вашингтона и Анкары в Чёрном море.

«Мы призываем военных (США. — RT) прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединённых Штатов», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Дипломаты отметили, что «мир и безопасность Чёрного моря» не нуждаются во вмешательстве извне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России в регионе.