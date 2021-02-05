«Строит политику на отрицании того, что делал предшественник»: в РФ ответили на слова Байдена о противостоянии Москве

Заявления нового президента США Джо Байдена о противостоянии России оказались ожидаемыми, поскольку новый глава Белого дома намерен противопоставить себя предшественнику. Таким образом глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал речь президента США о линии взаимодействия с Россией, в рамках которой Вашингтон «без колебаний» намерен противостоять действиям Москвы. Байден стремится продемонстрировать миру, что он жёсткий президент, считают в Госдуме. Эксперты, в свою очередь, полагают, что у России и нового руководства США будут как продуктивные направления взаимодействия, так и проблемные вопросы.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв заявил, что высказывания нового президента США о противостоянии России оказались ожидаемыми, поскольку Байден намерен противопоставить себя прежнему главе Белого дома Дональду Трампу.

«Заявление абсолютно ожидаемое и предсказуемое, с учётом того, что Байден строит свою политику (и внутреннюю, и внешнюю) на отрицании того, что делал его предшественник. А раз уж демократы обвиняли республиканцев в излишней лояльности к России, единственным вариантом дистанцироваться от прежней политики является её ужесточение — во всяком случае, на уровне риторики», — отметил сенатор в беседе с RT.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что он будет противостоять России жёстче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.

«Я ясно дал понять президенту Путину, в манере, весьма отличной от моего предшественника, что дни, когда США прогибались перед лицом агрессивных действий со стороны России, остались в прошлом», — заявил Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по поводу внешней политики.

Среди подобных действий он упомянул «вмешательство в выборы», возможные кибератаки и «отравление российских граждан».

«Мы без колебаний сделаем так, чтобы для России это имело большие последствия, и будем защищать жизненно важные интересы нашей страны и наш народ», — добавил Байден.

По словам Косачёва, несмотря на демонстрируемую Вашингтоном риторику, в реальной жизни происходят такие события, как продление договора СНВ, наряду с сигналами о готовности возобновлять обсуждение других проблемных вопросов хотя бы на экспертном уровне.

«Поэтому на данном этапе я бы эту ситуацию не драматизировал, она может развиваться в любом направлении: от реального ужесточения американской политики в отношении России до её перевода в более прагматичное русло, когда улягутся эмоции послевыборной борьбы нынешней администрации со своими оппонентами», — полагает Косачёв.

По мнению сенатора, реальных оснований для того, чтобы в отношении России проводить жёсткую конфронтационную политику, у США не существует.

«Те обвинения, которые американцы при любой администрации предъявляют России, являются элементом внутренней, а не внешней политики США», — заключил он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, предположил, что Байден намерен показать миру, что он жёсткий президент, который не потерпит разногласий. Вместе с тем, отметил парламентарий, глава Белого дома упрекает Россию в действиях, которые она не совершала.

«Видимо, он уже пообещал Пентагону замолвить словечко перед конгрессом о выделении дополнительных ассигнований на борьбу с Россией. Нас уже кто только не пугал и чего только не обещали. Надо заметить, что все эти агрессивные заявления — это злость от собственного бессилия: не сдаётся Россия, на самые болезненные санкционные уколы отвечает своими санкциями», — сказал Бальбек в беседе с RT.

Ранее в начале февраля Россия и США произвели обмен нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Таким образом, соглашение о продлении СНВ-III на пять лет вступило в силу.

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В МИД России отметили, что в договор не вносились какие-либо изменения или дополнения. Как подчеркнули российские дипломаты, продление договора СНВ обеспечило «сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности» и международной безопасности с учётом особой ответственности двух крупнейших ядерных держав.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ключевое значение для достижения договорённости по СНВ-III имел телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, который состоялся 26 января.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов обратил внимание на то, что Байден заявил, что он пытается параллельно сотрудничать по стратегическим направлениям с Москвой.

«Есть сферы, в которых взаимодействие возможно: в случае с Байденом это стратегическая стабильность, стратегическая безопасность, это вопрос, связанный с отдельными региональными конфликтами, это, возможно, вопросы, связанные с вакцинацией. И будут параллельно проблемные темы: например, что-то связанное в представлении Вашингтона с правами человека или с вопросами, связанными с Украиной», — предположил эксперт в беседе с RT.

По его мнению, на одном направлении будут «относительно спокойные решения», а на другом возможны достаточно резонансные шаги.

«При этом, насколько становится очевидным по высказываниям Байдена, он идти на какие-то фундаментальные разрывы, санкции не готов — во всяком случае, пока», — полагает Абзалов.