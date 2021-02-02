МИД России заявил о готовности к взаимоуважительному диалогу с США
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«Мы своё видение на развитие двусторонних отношений излагали на протяжении многих лет. Взаимоуважительные, равноправные отношения, которые шли бы на благо народов наших стран», — цитирует РИА Новости дипломата.
По её словам, дальше уже можно прилагать эту формулу к различным сферам, в том числе экономике и гуманитарным связям.
«Мы, безусловно, являемся крупнейшими странами в мире, которые ответственны в том числе и за поддержание стабильности и безопасности. У нас масса вопросов и сфер взаимодействия, но только на равноправной и взаимоуважительной основе», — добавила она.
В конце января в Кремле отмечали, что если администрация президента США Джо Байдена будет готова к сотрудничеству с Москвой, то российский лидер Владимир Путин ответит взаимностью.