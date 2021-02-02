МИД России заявил о готовности к взаимоуважительному диалогу с США

Короткая ссылка
Москва готова к взаимоуважительному и равноправному диалогу с Вашингтоном, у двух стран есть масса сфер для взаимодействия. Об этом в эфире телеканала РБК заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России заявил о готовности к взаимоуважительному диалогу с США
  • globallookpress.com

«Мы своё видение на развитие двусторонних отношений излагали на протяжении многих лет. Взаимоуважительные, равноправные отношения, которые шли бы на благо народов наших стран», — цитирует РИА Новости дипломата.

По её словам, дальше уже можно прилагать эту формулу к различным сферам, в том числе экономике и гуманитарным связям.

«Мы, безусловно, являемся крупнейшими странами в мире, которые ответственны в том числе и за поддержание стабильности и безопасности. У нас масса вопросов и сфер взаимодействия, но только на равноправной и взаимоуважительной основе», — добавила она.

В конце января в Кремле отмечали, что если администрация президента США Джо Байдена будет готова к сотрудничеству с Москвой, то российский лидер Владимир Путин ответит взаимностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить