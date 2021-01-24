Песков рассказал о готовности Путина вести диалог с США
- Reuters
«Россия последовательно и традиционно выступает за добрые отношения. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнёрами, но они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он добавил, что Москва рассчитывает на налаживание диалога.
«Это будет диалог, где, конечно, в большей степени придётся констатировать несогласие, моменты несогласия, но в то же время диалог — это всегда возможность найти какие-то рациональные зёрна, найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются. И вот уже если текущая администрация США к такому подходу будет готова, я не сомневаюсь, что наш президент ответит взаимностью», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Песков отметил, что в Кремле приветствуют наличие у США политической воли и желания продлить СНВ-III.