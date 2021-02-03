В Белом доме рассказали о курсе Байдена в отношении России

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о курсе президента США Джо Байдена в отношении России.
В Белом доме рассказали о курсе Байдена в отношении России
  • Reuters

По её словам, американский лидер в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным не отступил от своей позиции.

«Президент (Байден. — RT) ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, к примеру, договор СНВ, который отвечает интересам безопасности США. Президент обеспокоен различными вопросами: вмешательством в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане», — заявила она на брифинге, который транслировал телеканал C-SPAN.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва готова ко взаимоуважительному и равноправному диалогу с Вашингтоном, у двух стран есть масса сфер для взаимодействия.

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