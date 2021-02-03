Госсекретарь США прокомментировал продление ДСНВ

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал продление Россией и Соединёнными Штатами договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Продление ДСНВ укрепляет безопасность Соединённых Штатов, их союзников и партнёров, а также всего мира. Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас», — говорится в заявлении.

Блинкен отметил, что Вашингтон намерен в предстоящие пять лет вести с Москвой переговоры о контроле над всеми типами ядерного оружия.

Ранее в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.