Госсекретарь США прокомментировал продление ДСНВ
- globallookpress.com
«Продление ДСНВ укрепляет безопасность Соединённых Штатов, их союзников и партнёров, а также всего мира. Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас», — говорится в заявлении.
Блинкен отметил, что Вашингтон намерен в предстоящие пять лет вести с Москвой переговоры о контроле над всеми типами ядерного оружия.
Ранее в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.