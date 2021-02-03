Госсекретарь США прокомментировал продление ДСНВ

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал продление Россией и Соединёнными Штатами договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Госсекретарь США прокомментировал продление ДСНВ
  • globallookpress.com

«Продление ДСНВ укрепляет безопасность Соединённых Штатов, их союзников и партнёров, а также всего мира. Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас», — говорится в заявлении.

Блинкен отметил, что Вашингтон намерен в предстоящие пять лет вести с Москвой переговоры о контроле над всеми типами ядерного оружия.

Ранее в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить