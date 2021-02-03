Россия и США обменялись нотами о продлении ДСНВ

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RT
В МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Россия и США обменялись нотами о продлении ДСНВ
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«Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу», — говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Москва уведомила Вашингтон о процедурах по продлению договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

29 января российский лидер Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ на пять лет. Глава государства назвал договорённость двух стран по этому вопросу шагом в правильном направлении.

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