До 2026 года: Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с США о пролонгации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Действие документа продлевается до 5 февраля 2026 года. Ранее президент назвал договорённость Москвы и Вашингтона по этому вопросу шагом в правильном направлении.

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Договор распространяется на существующие типы тяжёлых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ», — говорится в сообщении.

Согласно документу, на вооружении стран-участниц должно находиться не более 700 развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Суммарное количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 800 единиц, а общее число развёрнутых ядерных боезарядов — 1550 штук.

Действие договора устанавливает ограничения и предельные уровни СНВ. Соглашение включает положения о размещении, инспектировании, переоборудовании и ликвидации таких вооружений. Также документ регламентирует информационный обмен, использование национальных технических средств контроля и сотрудничество с третьими странами.

Напомним, 26 января в ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выразили удовлетворение в связи с тем, что обе страны обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ.

«Эта церемония была проведена в МИД России. Приехал посол Салливан, передал мне свою ноту, я передал им нашу. Это и есть содержание договорённостей о продлении договора. Оно вступит в силу после того, как мы, Российская Федерация, передадим американской стороне свою ноту о завершении внутригосударственных процедур», — отметил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Позднее Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Согласно документу, договор продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года. 27 января законопроект прошёл утверждение в Государственной думе и Совете Федерации.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, продление договора отвечает «национальным интересам России» и позволяет «сохранить транспарентность и предсказуемость» в стратегических взаимоотношениях между РФ и США.

«Кроме того, продление договора благоприятно скажется на международной обстановке и подтвердит приверженность Российской Федерации выполнению обязательств согласно статье VI договора о нераспространении ядерного оружия, будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения, в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер», — указывается в документе.

Договорённость России и США о продлении СНВ-III приветствовали Великобритания, Китай и Австрия.

Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-сессии «Давосская повестка дня — 2021», организованной Всемирным экономическим форумом, назвал пролонгацию ДСНВ шагом в правильном направлении.

В свою очередь, Сергей Рябков подчеркнул, что продление ДСНВ было осуществлено на условиях Москвы — «без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было «довесков».

«Я исключаю возможность размещения американских наступательных вооружений за пределами национальных границ США. Это недопустимо по положениям данного договора», — сказал дипломат.

globallookpress.com

© Senior Airman Clayton Wear

Он также допустил, что Россия выйдет из договора в случае совершения американской стороной какого-либо «разрушительного действия» в этой сфере.

Напомним, российско-американский Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в Праге 8 апреля 2010 года президентом России Дмитрием Медведевым и лидером США Бараком Обамой. Рассчитанное на десять лет соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности продлить соглашение, однако Вашингтон не сообщал о своём окончательном решении относительно судьбы документа.

Наряду с этим Соединённые Штаты выдвигали ряд условий. В частности, заявили о готовности продлить договор при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран. Замглавы МИД России Сергей Рябков называл такое предложение неприемлемым и призвал заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности, а также добавил, что Москва не намерена предоставлять Вашингтону соглашение, «приуроченное» к президентскому голосованию в США.

«Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чём они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат», — подчёркивал Рябков.

После инаугурации Джо Байдена пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что новая администрация США выступает за продление СНВ-III на пять лет. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обозначил готовность Москвы «к субстантивному диалогу по продлению ДСНВ», подчеркнув, что администрация Дональда Трампа выдвигала неприемлемые условия, что завело в тупик двусторонние консультации по этому вопросу.