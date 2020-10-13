США назвали условие для продления договора СНВ

В США заявили о готовности продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

Об этом заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы готовы продлить СНВ-III на какой-то срок с условием, что они (Россия. — RT) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в Вашингтоне считают, что «есть соглашение в принципе на самом высоком уровне» правительств двух стран.

Также он заявил, что соглашение должно включать заморозку тактических носителей.

«Мы готовы к сделке, можем достичь её уже завтра, но Москва также должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать это», — сказал он.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты без промедления продлить действие договора СНВ на пять лет.