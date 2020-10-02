Генсек ООН призвал Россию и США продлить ДСНВ на пять лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты без промедления продлить действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет.

Он отметил, что растущее недоверие между государствами, обладающими ядерным оружием, увеличило ядерные риски.

По его словам, срок действия единственного договора, ограничивающего размер крупнейших в мире ядерных арсеналов, истекает в начале 2021 года. Гутерреш добавил, что это «повышает возможность возврата к неограниченной стратегической конкуренции».

«По этой причине крайне важно, чтобы Российская Федерация и Соединённые Штаты без промедления продлили действие ДСНВ на максимальный срок в пять лет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о тактике Москвы при истечении ДСНВ.