Генсек ООН призвал Россию и США продлить ДСНВ на пять лет

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты без промедления продлить действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет.
Генсек ООН призвал Россию и США продлить ДСНВ на пять лет
  • Reuters

Он отметил, что растущее недоверие между государствами, обладающими ядерным оружием, увеличило ядерные риски.

По его словам, срок действия единственного договора, ограничивающего размер крупнейших в мире ядерных арсеналов, истекает в начале 2021 года. Гутерреш добавил, что это «повышает возможность возврата к неограниченной стратегической конкуренции».

«По этой причине крайне важно, чтобы Российская Федерация и Соединённые Штаты без промедления продлили действие ДСНВ на максимальный срок в пять лет», — цитирует его РИА Новости. 

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о тактике Москвы при истечении ДСНВ.

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