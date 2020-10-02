Генсек ООН призвал Россию и США продлить ДСНВ на пять лет
- Reuters
Он отметил, что растущее недоверие между государствами, обладающими ядерным оружием, увеличило ядерные риски.
По его словам, срок действия единственного договора, ограничивающего размер крупнейших в мире ядерных арсеналов, истекает в начале 2021 года. Гутерреш добавил, что это «повышает возможность возврата к неограниченной стратегической конкуренции».
«По этой причине крайне важно, чтобы Российская Федерация и Соединённые Штаты без промедления продлили действие ДСНВ на максимальный срок в пять лет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о тактике Москвы при истечении ДСНВ.