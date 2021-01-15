«Требуется существенная политическая воля»: с чем связаны проблемы с продлением договора СНВ-III

Срок действия российско-американского договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) истекает через три недели. Рассчитанное на десять лет соглашение имело опцию продления, но переговоры с администрацией Дональда Трампа на этот счёт так и не увенчались успехом. Однако шансы на сохранение договора ещё остаются, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, пролонгация СНВ-III даст Москве и Вашингтону время для формирования нового «уравнения безопасности», которое будет учитывать новейшие типы вооружений, перспективные технологии и изменившиеся политические реалии.

Через три недели истекает срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Подписанное Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года, придя на смену истекшему в декабре 2009-го СНВ-I.

Договор предусматривал постепенное сокращение числа ядерных боезарядов до 1550 единиц, а числа развёрнутых носителей — до 700 у каждой из сторон и был рассчитан на десять лет с возможностью продления ещё на пять (по взаимной договорённости). Россия ещё в декабре 2019-го предложила продлить договор без каких-либо предварительных условий, несмотря на имеющиеся претензии к выполнению Вашингтоном своих обязательств в сфере контроля за вооружениями. США ответили отказом на это предложение.

Два месяца назад Владимир Путин предложил американской стороне продлить ДСНВ хотя бы на год, чтобы иметь возможность обстоятельно обсудить интересующие стороны вопросы, однако в Вашингтоне отвергли это предложение.

«Мы столкнулись с неготовностью американских партнёров к пролонгации Договора в том виде, как он был подписан. Вашингтон пошёл по пути навязывания неприемлемых условий для продления соглашения. Например, коллеги настаивали на возврате к верификационным процедурам времён холодной войны», — заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на днях на семинаре Академии переговоров по контролю над вооружениями.

Посол России в США Анатолий Антонов

РИА Новости

© Алексей Агарышев

По его словам, консультации с администрацией 45-го президента США как по вопросу продления ДСНВ, так и по более широкой проблематике стратегической стабильности «зашли в тупик».

«Очевидно, что для возобновления регулярного диалога требуется существенная политическая воля. Остаётся лишь ожидать, пока следующая администрация определится с подходами к пролонгации Договора и контролю за вооружениями в целом», — заявил Антонов.

Дипломат отметил, что Москва готова к обсуждению технических деталей продления договора, и выразил мнение, что шансы на достижение такой договорённости до истечения срока его действия ещё остаются.

«Хотелось бы надеяться, что новая команда Белого дома продемонстрирует аналогичное стремление и проявит политическую волю», — отметил посол.

В связи с этим стоит напомнить, что избранный президент США Джо Байден в ходе избирательной кампании обещал продлить СНВ-III в случае своей победы, чтобы использовать его в качестве базы для новых соглашений.

«Уравнение безопасности»

По словам Антонова, выигранное в результате пролонгации ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных переговоров о будущем контроля над ракетно-ядерными вооружениями с учётом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, как то ПРО, ракеты средней и меньшей дальности, гиперзвуковые системы, средства глобального удара и перспективное космическое оружие.

«Мы ведём речь о выработке нового «уравнения безопасности», учитывающего новейшие типы вооружений, перспективные технологии и новые политические реалии», — подчеркнул посол.

«Мы предлагаем не ограничиваться традиционными стратегическими вооружениями — такими как МБР, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлые бомбардировщики. Считаем необходимым включить в указанное «уравнение» все ядерные и неядерные вооружения, которые могут выполнять стратегические задачи», — пояснил российский дипломат.

Дмитрий Медведев и Барак Обама на церемонии подписания СНВ-III, 8 апреля 2010 года

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Глава дипмиссии добавил, что эта позиция была изложена американской стороне в ходе консультаций: «Наш подход заключается в том, чтобы совместно с Вашингтоном определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны. Мы должны учитывать количественные и качественные аспекты баланса сил между Россией и США. Таким образом, мы обозначили готовность обсуждать ограничения на развёрнутые ядерные боезаряды, способные нанести удар по национальной территории другой стороны. А также количественные и географические ограничения на развёртывание систем ПРО».

Антонов отметил, что к перспективной системе контроля над вооружениями могут в добровольном порядке присоединиться другие государства. При этом он подчеркнул, что давление на какие-либо страны в этом вопросе недопустимо.

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«Россия считает несостоятельными попытки оказать на какую-либо страну международное давление с целью вовлечения её в указанный режим. Консультации и переговоры по контролю над вооружениями должны вестись на свободной, добровольной основе с учётом законных интересов сторон», — сказал посол.

Как отмечают аналитики, дипломат имел в виду ситуацию, когда администрация Дональда Трампа отказывалась продлевать СНВ-III, если к нему не присоединится Китай. Вместе с тем включить в соглашение другие ядерные державы Вашингтон не требовал.

«Мы заинтересованы в присоединении к диалогу Великобритании и Франции. Они обладают сопоставимыми с китайскими запасами ядерных вооружений. А также плотно координируют с Вашингтоном политику в военной ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО», — сказал российский посол.

«Прогресс не стоит на месте»

Эксперты констатируют, что если СНВ-III не будет продлён, то Россию и США больше не будут связывать соглашения о контроле над вооружениями, так как в 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а в 2020-м — из Договора по открытому небу (ДОН).

Вместе с тем аналитики отмечают, что администрация Байдена, судя по его прошлым заявлениям, вполне может занять более конструктивную позицию по этому вопросу.

«Ещё при Трампе… сложился определённый консенсус насчёт того, что соглашение нельзя хоронить. Учитывая, что конгресс США контролируется демократами, которые склонны уделять внимание контролю над вооружениями, а также то, что формальных препятствий, чтобы работать в этом направлении, нет, есть шанс, что СНВ-III получится продлить», — сказал в беседе с RT начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Избранный президент США Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Полученный в результате продления договора временной задел позволит обеим сторонам сделать шаги для создания в будущем нового соглашения, которое будет учитывать произошедшие с момента подписания СНВ-III изменения в технологиях и геополитике, поясняют аналитики.

«Россия понимает, что прогресс не стоит на месте: появляются новые виды вооружений, которые надо учитывать. Поэтому Москва говорит о том, что в новом соглашении должны учитываться наступательные и оборонительные виды вооружений. Например, система ПРО, которую развивают США, а также гиперзвуковое оружие», — заявил Ермаков.

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В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов подтвердил, что в новом соглашении могут быть учтены новейшие разработки в области гиперзвукового оружия, в том числе российского.

«В будущий договор придётся включать гиперзвуковое оружие, а также новейшие носители типа американского бомбардировщика B-21 Raider, ядерные подводные лодки типа Columbia. Эти комплексы нужно рассматривать, но только в увязке с системой противоракетной обороны, а также ДРСМД. Также необходимо в рамках заключения нового соглашения учесть вопрос, касающийся космических войск США», — пояснил эксперт.

Кнутов также отметил, что предложение России пригласить к участию в новом договоре Францию и Великобританию абсолютно оправданно.

«Разработка более широкого договора с участием Франции, Англии, США и России — это объективное требование российской стороны, поскольку Париж и Лондон входят в блок НАТО и в случае военного конфликта обязаны принять участие в войне против Москвы на стороне Вашингтона», — пояснил Кнутов.

«Такие государства, как Индия, Пакистан или Китай, привлечь в этот процесс будет сложнее, так как эти страны не связаны никакими союзническими обязательствами ни с Россией, ни с США», — добавил эксперт.

Резюмируя, Сергей Ермаков констатировал, что продление СНВ-III в качестве временной меры для создания в будущем нового соглашения позволит сделать мир более безопасным.

«Если Байден продлит договор, то появится время, чтобы согласовать позиции и найти компромиссы, благодаря которым мир был бы отодвинут от возможности начала третьей мировой войны, а колоссальные ресурсы тратились бы не на гонку вооружений, а на социально-экономическое развитие, борьбу с эпидемией, решение других проблем», — заключил аналитик.