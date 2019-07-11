Байден заявил о намерении продлить СНВ-III в случае победы на выборах

Кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что намерен продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в случае своей победы на выборах в 2020 году.

«Я буду добиваться продления СНВ-III, основы стратегической стабильности между США и Россией, и использую его как базу для новых соглашений по контролю за вооружением», — приводит РИА Новости заявление Байдена в ходе его выступления с представлением предвыборной программы в Нью-Йорке.

Он также пообещал, что США вернутся к выполнению условий СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по иранской ядерной программе при соответствующих действиях Тегерана.

Ранее Байден предупредил о риске исчезновения НАТО через пять лет, если американский лидер Дональд Трамп победит по итогам президентской гонки в США в 2020 году.

В июне опрос Politico и Morning Consult показал лидерство Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США на выборах 2020 года.