Байден заявил о намерении продлить СНВ-III в случае победы на выборах

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Кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что намерен продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в случае своей победы на выборах в 2020 году.
Байден заявил о намерении продлить СНВ-III в случае победы на выборах
  • Reuters

«Я буду добиваться продления СНВ-III, основы стратегической стабильности между США и Россией, и использую его как базу для новых соглашений по контролю за вооружением», — приводит РИА Новости заявление Байдена в ходе его выступления с представлением предвыборной программы в Нью-Йорке.

Он также пообещал, что США вернутся к выполнению условий СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по иранской ядерной программе при соответствующих действиях Тегерана.

Ранее Байден предупредил о риске исчезновения НАТО через пять лет, если американский лидер Дональд Трамп победит по итогам президентской гонки в США в 2020 году.

В июне опрос Politico и Morning Consult показал лидерство Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США на выборах 2020 года.

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