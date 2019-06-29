Байден пообещал бороться с расизмом в США в случае победы на выборах

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Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Соединённых Штатах.

«Я обещаю вам, что если я буду избран президентом, я буду президентом, выступающим против расизма», — цитирует его Chicago Tribune.

Как отмечает издание, во время теледебатов кандидатов от Демократической партии США на пост президента Камала Харрис эмоционально упрекнула бывшего вице-премьера в нетвёрдой позиции по вопросу расового равенства. Она, в частности указала Байдену на его заявление о том, что ему на посту сенатора удавалось сотрудничать со своими коллегами, поддерживающими расовую сегрегацию. 

В течение двух дней, с 26 по 27 июня, в Майами Демократическая партия США проводила дебаты своих представителей, претендующих на участие в президентских выборах в ноябре 2020 года.

Подробнее — в материале RT.

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