«Дипломатические игры американцев»: почему КНР не хочет участвовать в переговорах о сокращении ядерных вооружений

КНР не будет принимать участия в переговорах по контролю над ядерными вооружениями с США и Россией. Об этом заявил зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан. По его словам, Москва и Вашингтон обладают несравнимо более мощными ядерными арсеналами, чем Пекин. Между тем участие КНР в процессе ядерного разоружения — одно из главных условий, которое Вашингтон выдвигает для продления договора СНВ-III. Как отмечают аналитики, позиция Пекина в этом вопросе последовательна и обоснованна.

Китай не намерен участвовать в трёхсторонних переговорах по контролю над вооружениями с США и Россией. Об этом заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности.

«Учитывая колоссальную разницу между ядерным арсеналом Китая и потенциалами, которыми располагают США и Россия, ожидать присоединения Китая к каким-либо трёхсторонним переговорам о контроле над вооружениями — несправедливо, неразумно и бессмысленно. Китай никогда не будет вступать в подобного рода переговоры и не позволит принуждать или шантажировать себя», — приводятся слова дипломата на сайте китайского постпредства в ООН.

Напомним, участие Китая в переговорах по сокращению ядерных вооружений является одним из условий, которое США ставят для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) или создания нового соглашения на его базе.

При этом Гэн Шуан отметил, что КНР не отказывается участвовать в глобальном процессе разоружения.

«С самого первого дня обладания ядерным оружием Китай выступает за полное запрещение и окончательное уничтожение ядерного вооружения. Китай провозгласил политику неприменения ядерного оружия первым в любое время и при любых обстоятельствах. Также он безоговорочно обязуется не применять и не угрожать применением ядерного оружия в отношении стран, им не обладающим, и зон, свободных от ядерного оружия», — сказал представитель КНР.

Китайская баллистическая ракета DF-41

Reuters

© Thomas Peter

Дипломат заявил, что Китай придерживается «ядерной стратегии самообороны, всегда поддерживал свой ядерный потенциал на минимально необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне, а также никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений с какой-либо другой страной».

Позицию США по вопросу продления СНВ-III Гэн Шуан назвал «уловкой», которая нужна Вашингтону, чтобы «отвлечь внимание мирового сообщества».

«Намерение США заключается в том, чтобы найти предлог для уклонения от собственной особой и главной обязанности по ядерному разоружению, а также выискать повод развязать себе руки и обрести абсолютное военное превосходство», — заявил дипломат.

Гэн Шуан также напомнил, что США за последние годы вышли из целого ряда международных соглашений в сфере безопасности, из-за чего Вашингтон фактически превратился в крупнейшую угрозу глобальной стратегической стабильности. В частности, в годы президентства Дональда Трампа США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Договора по открытому небу (ДОН) и ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, Гэн Шуан обратил внимание на попытки Вашингтона создать глобальную ПРО и разместить ракеты среднего и меньшего радиуса действия наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, что, по мнению Пекина, подрывает региональный мир и глобальную стратегическую стабильность.

Китайский фактор

Договор СНВ-III был подписан президентами России и США в 2010 году. Соглашение действительно в течение десяти лет с возможностью его продления ещё на пять лет.

Документом предусматривалось сокращение количества ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700.

СНВ-III официально вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Если Москва и Вашингтон к этому моменту не договорятся о его продлении, то соглашение утратит силу.

Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 8 апреля 2010 года

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Россия неоднократно заявляла о готовности продлить ДСНВ, однако США под различными предлогами затягивают решение этого вопроса.

Одним из условий, которое Вашингтон выдвигает для продления договора, является подключение Китая к переговорам о сокращении стратегических наступательных вооружений. В частности, о необходимости такого шага заявлял американский президент Дональд Трамп. Однако Пекин отказывается от участия в этом процессе, обосновывая свою позицию тем, что его ядерный арсенал намного меньше, чем у Москвы и Вашингтона.

Также по теме «Мир станет крайне нестабильным»: почему в США не продлевают договор СНВ-III США отказались участвовать во встрече российских и американских юристов для обсуждения перспектив продления договора о сокращении и...

При этом точной информации о количестве ядерных боезарядов, стоящих на вооружении КНР, в публичном доступе нет. Свою оценку предложила американская Ассоциация по контролю над вооружениями, по данным которой Китай на 2018 год мог обладать примерно 280 боеголовками.

Продлить СНВ-III Россию и США неоднократно призывали также в ООН и ЕС. Кроме того, в самих Соединённых Штатах часть политической элиты выступает за продление договора ещё на пять лет. В частности, об этом заявлял кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

Однако на данный момент каких-либо подвижек в этом вопросе не произошло. В октябре этого года американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что администрация Трампа намерена договориться о продлении ДСНВ до президентских выборов, которые намечены на 3 ноября. Однако официальных комментариев на этот счёт от американского руководства не поступало.

«Руководство США не понимает всей опасности»

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, заявление Гэн Шуана свидетельствует о последовательности позиции Пекина в этом вопросе.

«Это стабильная позиция Китая на протяжении очень многих лет. И она во многом оправдана, так как действительно ядерные арсеналы КНР несопоставимы с российскими и американскими», — заявил эксперт в беседе c RT.

При этом Евстафьев не исключил, что в данный момент Китай пытается выиграть время, чтобы сократить отставание в сфере ядерных вооружений. Если это Пекину удастся, то в будущем, полагает аналитик, КНР может подключится к новому соглашению в сфере разоружения.

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Reuters

© Brian Snyder

Аналогичной точки зрения придерживается и заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин.

«Это позиция с элементом торга и с прицелом на будущее. Сейчас Китай не намерен это делать, но в будущем, вероятно, условия изменятся», — заявил он в беседе с RT.

По мнению Евстафьева, позиция Вашингтона по вопросу участия Китая в переговорах не лишена оснований, однако она является половинчатой, поскольку одновременно с этим США не приглашают принять участие в этом процессе другие ядерные державы.

«Почему в таком случае не подключить к переговорам о сокращении ядерных вооружений и контролю над ними такие государства, как Франция и Великобритания? Или если уж включать Китай в число переговорщиков, то почему бы не получить исчерпывающую информацию о ядерном потенциале Израиля, Индии и Пакистана?» — отметил Евстафьев.

По мнению Луконина, такая избирательность Вашингтона объясняется тем, что США сейчас ввязались в глобальное противостояние с Китаем на всех уровнях: от экономического до военного.

«Обеспокоенность США в отношении ядерного потенциала Китая является частью общей стратегии противодействия КНР. Пекин для них сегодня — главный конкурент. Поэтому спекуляции вокруг включения Китая в переговоры могут быть частью дипломатической игры американцев», — говорит эксперт.

Как полагает Евстафьев, администрация США действительно может попытаться за оставшееся до выборов время добиться прорыва в вопросе продления СНВ-III, так как это принесёт Трампу дополнительные очки в глазах избирателей.

«Для Трампа принципиально важно показать в условиях, когда он всё-таки отстаёт от Байдена, что он единственный, кто сможет разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным и добиваться результата. Для него это важно исключительно с имиджевой точки зрения, поэтому он, возможно, будет этот вопрос форсировать», — полагает аналитик.

При этом эксперты отметили, что единственной стороной, которая придерживается по-настоящему конструктивной и последовательной позиции по вопросу продления СНВ-III, является Россия.