Небензя заявил о заинтересованности России в продлении СНВ-III

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в беседе с РИА Новости, что Россия заинтересована в продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Небензя заявил о заинтересованности России в продлении СНВ-III
  • РИА Новости

«Мы, конечно, заинтересованы в продлении договора, воспринимаем его в качестве одного из важнейших элементов стратегической стабильности. Говорим американским коллегам, что его непродление будет крупной ошибкой», — сообщил Небензя.

Также он заявил, что Россия найдёт эффективные способы себя защитить, если договор не будет продлён.

Ранее спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что России было предложено подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

По словам Биллингсли, будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Он также отметил, что, если такое соглашение на уровне президентов будет достигнуто, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет продлён на срок менее пяти лет.

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