В ЕС призвали Россию и США продлить СНВ-III

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Замглавы делегации ЕС в Первом комитете ГА ООН Сильвио Гонзато заявил, что Европейский союз призывает Россию и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
В ЕС призвали Россию и США продлить СНВ-III
  • РИА Новости

«Учитывая истечение срока действия СНВ-III в начале февраля 2021 года, мы настоятельно призываем к продлению договора, а также к переговорам о более широких последующих соглашениях», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что ЕС будет продолжать призывать Соединённые Штаты и Российскую Федерацию к дальнейшему сокращению своих арсеналов, включая стратегические и нестратегические, развёрнутые и неразвёрнутые ядерные вооружения.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты без промедления продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет.

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