Путин оценил заявление Байдена о готовности продлить ДСНВ

Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена о возможности продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьёзный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем», — сказал российский президент.

Также Путин прокомментировал высказывание Байдена, который в ходе дебатов назвал своего оппонента, действующего президента США Дональда Трампа, «щенком Путина».

«Кстати говоря, когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи», — сказал он.

Президент отметил, что это в известной степени «льёт воду на мельницу» России.

Путин подчеркнул, что Россия будет работать с любым будущим лидером США, которому окажет доверие американский народ.

В июле 2019 года Байден заявил, что намерен продлить ДСНВ в случае своей победы на выборах в 2020 году.