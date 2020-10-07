Путин оценил заявление Байдена о готовности продлить ДСНВ

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена о возможности продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Путин оценил заявление Байдена о готовности продлить ДСНВ
  • © U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley
  • Reuters

«Кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьёзный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем», — сказал российский президент.

Также Путин прокомментировал высказывание Байдена, который в ходе дебатов назвал своего оппонента, действующего президента США Дональда Трампа, «щенком Путина».

«Кстати говоря, когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи», — сказал он.

Президент отметил, что это в известной степени «льёт воду на мельницу» России.

Путин подчеркнул, что Россия будет работать с любым будущим лидером США, которому окажет доверие американский народ.

В июле 2019 года Байден заявил, что намерен продлить ДСНВ в случае своей победы на выборах в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить