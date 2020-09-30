Байден назвал Трампа «щенком Путина»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе дебатов назвал действующего американского президента Дональда Трампа «щенком» российского лидера Владимира Путина.

Видео с соответствующим заявлением Байдена опубликовал телеканал CNBC.

Байден, ранее занимавший пост вице-президента США, заявил, что «вступал в противоборство с Путиным и давал ему понять, что не пойдёт на его уловки».

«А он (Трамп. — RT) — щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — заявил он.

Также Байден заявил, что за время правления Трампа американцы стали «слабее, беднее и более разобщёнными».

В свою очередь, Трамп спросил у оппонента, почему его сын Хантер Байден после того, как Джо Байден стал вице-президентом США, смог «сделать состояние на Украине, в Китае, в Москве».

«Он сделал состояние, у него не было работы», — сказал Трамп.

Также на дебатах в ходе обсуждения системы медицинского страхования Байден назвал Трампа лжецом.

В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с «Талибаном»* боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». В министерстве подчеркнули, что это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.